Da domenica sera in arrivo nuove perturbazioni

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una saccatura in discesa dall'Europa del nord tenderà ad isolarsi sul Mediterraneo a far affluire correnti molto perturbate sulla nostra regione che apporteranno dalla serata di domenica precipitazioni anche molto intense fino alla prima parte di lunedì, nevose in media montagna. Successivamente una lenta e graduale espansione di un anticiclone atlantico favorirà un'attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita, più importante da metà settimana.

DOMENICA 14 NOVEMBRE Nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni sparse, più probabili dal pomeriggio che tenderanno a intensificarsi nella notte con valori anche forti, specialmente sui settori meridionali e orientali. Limite neve in calo tra i 1200 e i 1500, localmente a quote inferiori. Temperature: in calo, più sensibile nei valori diurni. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m deboli in rotazione dai quadranti orientali in rinforzo fino a molto forti nella notte; da deboli a moderati nelle valli in rotazione da SE. LUNEDI 15 NOVEMBRE