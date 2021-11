Castagnata Solidale dei centauri valdostani

Castagnata Solidale domenica 14 novembre, per tutto il pomeriggio a partire dalle ore 14.30, a Saint-Christophe. Musica dal vivo e caldarroste a volontà preparate dagli stessi motociclisti animeranno l'area in rue Maladière 86, sede dei Celtics Road Moto Club.

L'evento è organizzato con la collaborazione di diversi Gruppi e Raduni motociclistici valdostani ed è patrocinato dal Consiglio Valle e del Comune di Aosta. Durante la castagnata sarà effettuata una raccolta di fondi per l'acquisto di regali di Natale da devolvere alle associazioni valdostane di volontariato, soprattutto quelle che si occupano di disabilità e tutela dei minori.

La consegna dei doni è prevista per domenica 19 dicembre, durante la sfilata dei Babbi Natale motociclisti valdostani, che partiranno alle ore 10,30 dalla sede dei Celtics Road Moto Club per giungere in piazza Chanoux ad Aosta alle ore 11, dove saranno distribuiti i regali.