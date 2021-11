Borse di studio Inps per studiare all'estero

Fino al 9 dicembre 2021 è possibile partecipare al “Programma Itaca”, bando – erogato dall’INPS – che assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati pubblici che vogliono frequentare un periodo scolastico all’estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori ed è un concreto incentivo all’internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire parzialmente o totalmente il costo del viaggio.

Entro il 31 gennaio 2022 verrà comunicata la prima graduatoria con i vincitori delle 1.500 borse di studio, pensate per coprire un trimestre, un semestre o un anno scolastico in un Paese europeo e un semestre o un anno scolastico in un paese extraeuropeo. Il contributo va da un minimo di € 6.000 (per un trimestre in Europa), a un massimo di € 15.000 (per un anno in un Paese Extraeuropeo). Per poter partecipare è necessario aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2020/2021; essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado; non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. I vincitori verranno selezionati tenendo conto della media scolastica e della situazione economica della famiglia.

WEP – organizzazione internazionale che promuove scambi linguistici ed educativi nel mondo – occupa il primo posto, per numero di fruitori, tra le realtà individuate dal bando Itaca per la pianificazione del soggiorno. WEP promuove i Programmi Scolastici all’estero (High School program), che possono beneficiare di tale contributo, poiché sono pensati proprio per i ragazzi delle superiori che vogliono frequentare una scuola straniera per un trimestre, un semestre o un anno scolastico. Tra i tanti studenti che ogni anno scelgono questo programma, 1 su 5 usufruisce del contributo Itaca. Per l’High School, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, sono previste due formule di viaggio, Exchange e Flex , opzionate rispettivamente dal 55% e dal 45% dei ragazzi: il Paese di destinazione è sempre garantito e, a seconda della scelta sarà possibile o meno esprimere preferenze più precise sull’area, sulla scuola frequentata e sulle materie da seguire. Tra le destinazioni più selezionate dai vincitori gli USA (35% dei vincitori), Canada anglofono (20%), Europa (16%).

La domanda, da presentare direttamente sul sito inps.it può essere inoltrata a partire dalle ore 12:00 del 4 novembre fino alle ore 12:00 del 9 dicembre 2021.

Per ottenere maggiori informazioni visitare la pagina:

https://www.wep.it/programma-<wbr></wbr>itaca-borse-di-studio-inps-<wbr></wbr>per-i-programmi-scolastici-<wbr></wbr>allestero

WEP, inoltre, per questo programma offre altre borse di studio, destinate agli studenti più brillanti e meritevoli (non cumulabile con quella INPS) del valore di € 2.500 e € 1.000.