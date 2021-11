Nessun nuovo caso Covid e sette guariti da ieri

Mentre Liguria, Umbria, Abruzzo e Puglia diventano 'gialle', migliora visibilmente il quadro Covid in Valle d'Aosta.

Nelle ultime 24 ore, infatti, non è stato rilevato nessun nuovo caso di positività su 119 tamponi effettuati, mentre sono sette i guariti. Gli attuali positivi scendono a 75, di cui 72 in isolamento domiciliare. In calo anche i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta: sono tre, uno in meno di ieri, nessuno in terapia intensiva.

I dati sono contenuti nel bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione sulla base dei numeri dell'Usl VdA. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 474; non sono segnalate violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.