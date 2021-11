Dalla Giunta soldi per riqualificare la pista di slittino a Flassin di St-Oyen

La giunta regionale ha approvato la concessione di un contributo di 20.000 euro al Comune di Saint-Oyen, destinato alla gestione della pista di slittino di Flassin.

Il contributo sarà concesso in due tranche, la prima da 9.993,44 euro a titolo di acconto e la seconda da 10.006,56 euro a saldo, da erogare a consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l'anno 2022, e permetterà al Comune "di gestire adeguatamente l'infrastruttura", si legge in una nota della Regione.



'Chicca' dell'offerta turistica sportivo-invernale della Valle d'Aosta, la pista da slittino di Flassin è "un impianto unico nel suo genere nel panorama dell'offerta turistico-sportiva invernale della Regione, anche per la proposta dei corsi rivolti agli studenti", ha sottolineato l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, e unisce "l'aspetto ludico a quello prettamente sportivo di una storica disciplina che ha dato pregio alla nostra valle, grazie ad atleti valdostani che hanno conquistato importanti medaglie anche a livello internazionale".