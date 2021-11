Paolo Giachino nel Cda di Funivie Monte Bianco spa

Il direttore generale della finanziaria regionale Finaosta spa, Paolo Giachino, è entrato nel Consiglio di amministrazione di Funivie Monte Bianco Spa.

Il Cda della società, che è tra le altre cose concessionaria dell'impianto Skyway di Courmayeur, nella sua ultima riunione lo ha cooptato a seguito delle dimissioni di Simone Manassero.

Giachino affiancherà gli amministratori in carica Federica Bieller (presidente) e Paola Lavinia Maganzini.

Già presidente di Confindustria VdA, Giachino è attualmente direttore della finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta Finaosta e ha rivestito in passato ruoli di vertice in diverse realtà regionali, come l'azienda del settore energetico Cva, di cui è stato amministratore delegato.

Rimarrà in carica nel Cda di Funivie Monte Bianco fino alla prossima assemblea dei soci, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma o alla nomina di altro amministratore