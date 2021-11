Troppe ombre su pensioni e fisco. Il Governo apra subito un tavolo di confronto

La Cisl apprezza alcuni passi avanti ma la manovra va cambiata ed ha deciso deciso di avviare un percorso di mobilitazione con assemblee nei posti di lavoro, iniziative e manifestazioni regionali ma non escludiamo di rafforzare questo percorso con iniziative nazionali. E’ una legge con poche luci ed ancora troppe ombre, non è stata il frutto di un vero dialogo sociale.

Il primo obiettivo è riallacciare i fili del confronto. Cisl apprezza alcuni passi avanti sulla non autosufficienza sugli ammortizzatori sociali anche se, in entrambi i casi, per arrivare ad obiettivi di vera universalità bisogna aumentare ulteriormente le risorse. Così come è positivo il finanziamento per rinnovare i contratti pubblici e i due miliardi aggiuntivi sul fondo sanitario. Ma sul fisco si rimandano scelte che avrebbero potuto e dovuto essere prese subito.