I Cavalieri dei Santi Maurizio e Lazzaro sostengono Fattoria Inclusiva Petite Ferme di Bonheur di Doues

Nell’ambito delle iniziative benefiche dei Cavalieri dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, in occasione della Festa di San Maurizio (Patrono dell’Ordine), insieme ai Cavalieri dell’Ordine al Merito della Real Casa di Savoia e supportati dalle Guardie d’Onore alle Tombe Reali del Pantheon, i Cavalieri dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro hanno sostenuto con un contributo economico le attività della Fattoria Inclusiva Petite Ferme di Bonheur di Doues.

“L’attività benefica di sostegno a progetti assistenziali e a casi di disagio economico, è uno dei pilastri fondanti della nostra attività sin dal 1573 ( anno in cui fu nominato il primo Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro della Valle d’Aosta) – commenta Giovanni Girardini, Delegato per la Valle d’Aosta dei Cavalieri dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro – e in tal senso orientiamo il nostro operato a favore del territorio”.

FOTO I Cavalieri dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro della Valle d’Aosta, i Cavalieri dell’Ordine al Merito della Real Casa di Savoia e le Guardie d’Onore alle Tombe Reali del Pantheon.