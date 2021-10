Nuove opportunità formative proposte da CTI

Il principale canale di sviluppo e finanziamento della formazione professionale è Il Fondo sociale europeo (FSE), che, unitamente ad altri canali nazionali, quali la L. 236/93 con piani formativi aziendali o voucher individuali o la L.53/00 con i congedi per la formazione continua, vengono utilizzati per interventi strutturali a consolidamento del l’occupazione, per aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti.



Per questo la formazione finanziata si rivolge ai lavoratori, alle imprese, a chi ha difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro,ai giovani, e a chi è in condizione di svantaggio sociale.

Incardinati su tale filosofia, il Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione di Aosta

A: Percorsi formativi professionalizzanti nel settore amministrativo e contabile (Adulti). Quarta Edizione. Corso di 400 ore di cui 164 di stage

Il corso si rivolge a persone di età compresa tra tra i 25 e i 67 anni, diplomate o con esperienza pregressa nel settore amministrativo segretariale e contabile da apposita procedura di riconoscimento crediti formativi di ammissione, e sarà un percorso finalizzato alla formazione di abilità e conoscenze fortemente richieste dal mercato del lavoro nel settore amministrativo-contabile. L’obiettivo è quello di fare acquisire ai destinatari competenze di specializzazione e professionalizzazione in grado di favorire una maggiore spendibilità. Nello specifico, il progetto s’indirizza a formare conoscenze e abilità connesse alle competenze che sono state individuate dalle aziende come più rispondenti ai fabbisogni formativi e occupazionali del nuovo contesto produttivo. I contenuti del percorso formativo sono riconducibili in particolare a tre aree di riferimento e alle rispettive abilità e conoscenze: l’area legata all'innovazione e all'utilizzo della digitalizzazione, l’area legata all'amministrazione e alla contabilità aziendale e infine l’area legata agli aggiornamenti in materia fiscale, amministrativa e contabile. Si è riscontrato un vivo interesse per questo tipo di corsi specie tra le fasce di età più alte che trovano così un opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro.



B: Citizen Informatique: Corsi di breve durata finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave per l'alfabetizzazione digitale di base. 26 Edizioni da 40 ore