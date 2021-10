Esami teorici e Blsd per i futuri maestri Anche l'AVMS alla fiera Skipass di Modena

La stagione invernale per alcuni è giù iniziata contestualmente all’apertura degli impianti di Breuil-Cervinia, per molti altri partirà tra poche settimane. C’è grande fiducia e voglia di ripartire tra i maestri e le scuole di sci, fermati dall’emergenza sanitaria per una stagione intera.

In attesa che anche gli altri comprensori tornino in funzione, l’Associazione Valdostana Maestri Sci prosegue con i programmi di formazione, portati avanti con regolarità per tutta l’estate. Dopo diversi moduli sulla neve, gli aspiranti maestri di sci e snowboard si sono ritrovati in aula ad Aosta per seguire le lezioni di teoria e sostenere i successivi esami di cultura generale. Inoltre tutti i futuri professionisti hanno acquisito l’attestato Blsd e sono quindi abilitati, in caso di necessità, all’intervento immediato.

Ancora una volta il corso di formazione regionale è stato scelto da molti atleti della Nazionale. Si stanno formando in Valle d’Aosta - compatibilmente con gli impegni agonistici - i velocisti Matteo Marsaglia, Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni e lo slalomista Stefano Gross.

I maestri di sci della Valle d’Aosta questo fine settimana (31 ottobre - 1 novembre) saranno presenti alla fiera Skipass di Modena e presenteranno le offerte all’interno del tradizionale stand della Valle d’Aosta. Un’edizione di Skipass fondamentale per tutto il comparto che attende da tempo la ripartenza e il rilancio, dopo mesi molto difficili.