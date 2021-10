Condizioni stabili con sole

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un campo anticiclonico sul Golfo di Biscaglia si sposta gradualmente verso Est, collocandosi circa tra Austria e Romania domenica notte, lasciando prevedere condizioni stabili e decise inversioni termiche notturne. Lunedì vedrà condizioni più dinamiche per una saccatura in avvicinamento da NW, con nuvolosità in aumento e temperature in calo, e anche quelque possibile debole percipitazione sui confini NW martedì. Da giovedì l'alta pressione atlantica tornerà a svilupparsi, con una ripresa delle temperature in quota, più lenta nelle valli

DOMENICA 24 OTTOBRE Cielo sereno in montagna. Al mattino possibili nubi stratiformi nei fondovalle, soprattutto quelli di Sud-Est, in dissolvimento, e poi qualche nuvola in formazione al pomeriggio/sera sui rilievi ai confini con il Piemonte. Temperature: in lieve rialzo in quota, stabili o in lieve calo nelle valli. Pressione: stabile. Venti: 3000 m da deboli a moderati da SE; deboli brezze nelle valli. LUNEDI 25 OTTOBRE