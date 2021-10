I costumi della bottega dei sogni di Deborah Nania e Roberto Pegoraro giramondo

Nel corso dell’estate alcuni componenti del gruppo hanno così potuto tornare a sfilare in alcune località francesi: a Riquewhir in Alsazia, a Vannes in Bretagna, a Yvoire in Alta Savoia e a Perouges in Alvernia.

Infine, il gruppo è appena rientrato da Cipro dove è stato invitato per la quarta volta, quale ospite d’onore, al Medieval Festival di Ayia Napa.

Per una settimana i componenti del gruppo hanno sfilato insieme ad altri gruppi internazionali e si sono esibiti con una performance molto apprezzata dal numeroso pubblico presente.