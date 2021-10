La Valle d'Aosta regina nella sicurezza stradale

La Valle d’Aosta si attesta regione più virtuosa nella sicurezza stradale, vantando un tasso di incidentalità per le auto del 3,2% (in pratica, 3,2 sinistri ogni 100 veicoli assicurati) e reclamando il primato di regione più prudente. La cautela stradale della regione è confermata anche dal Rapporto ISTAT, che registra un numero di vittime per incidenti stradali ogni 100 mila abitanti pari a zero.

Lo affermano gli ultimi dati VertiMovers, l’osservatorio di Verti Assicurazioni, che mensilmente analizza i dati sulla mobilità nel nostro Paese. Le strade della Campania e della Calabria sono, invece, quelle su cui avvengono più incidenti in assoluto, registrando per le automobili un tasso di sinistri rispettivamente dell’8,1% e del 7,5%. Le stesse tendenze trovano riscontro nei sinistri in moto, con la Calabria che vanta il primato negativo e un tasso di incidenti per le due ruote pari al 5,4%.

Con la ripresa della mobilità italiana dopo i periodi di lockdown, le strade sono tornate ad essere più a rischio incidenti, con un incremento del 91% dei sinistri se si confrontano i dati del maggio 2020 e quelli dello stesso mese nel 2021, come dimostrano i dati ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale). L’altro lato della medaglia, più positivo, è la ripresa del mercato come documentano i dati ACI, che registrano un aumento del 30% delle immatricolazioni di automobili rispetto all’anno scorso.

Ancora meglio il trend per le due ruote: secondo i dati ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), le moto immatricolate sono aumentate del 31,2% rispetto al 2019. Ritornando invece ai dati VertiMovers e riducendo il focus a ciò che avviene nei territori provinciali e nelle città metropolitane, Roma e Torino – con un tasso di incidentalità rispettivamente del 5,2% e 5,1% – si aggiudicano il poco onorevole primato di città meno virtuose dal punto di vista della sicurezza stradale, laddove per sicurezza si considera la scarsa frequenza di sinistri. Al polo opposto si attestano Bergamo, con un tasso di sinistri pari al 3,6%, e Venezia e Padova che possono vantare entrambe una percentuale del 3,7%.

Nel caso dei sinistri in moto, le province venete di Padova e Verona sono le più diligenti, mentre Palermo è la meno sicura. Sulla linea di quanto evidenzia il Rapporto ISTAT – che nel 2020 ha registrato in città il 73% degli incidenti contro il 22% delle strade extraurbane e il 4,6% delle autostrade – anche i dati dell’osservatorio VertiMovers dimostrano che le strade urbane sono più pericolose di quelle extraurbane: il gap di incidenti tra le città e i piccoli comuni della provincia è piuttosto evidente su quasi tutto il territorio.

Ogni mese VertiMovers offre uno spaccato delle abitudini degli italiani al volante o su due ruote, mettendo in risalto fenomeni particolari, curiosità, differenze e somiglianze tra i tanti profili di guidatori che ogni giorno si mettono in moto per lavoro, per necessità o per semplice piacere.

