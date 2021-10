Contromano in autostrada, fermato dalla polizia 77enne valdostano

Due mesi fa un Tir, poi era stata la volta di una donna. Pochi giorni fa invece è stato un 77enne residente in Valle a entrare in contromano sull’autostrada A5 allo svincolo di Aosta est. L'uomo guidava la sua auto e dopo aver ritirato il biglietto del pedaggio si è immesso nella corsia opposta a quella della corretta direzione di marcia. Poco distante c'era una pattuglia della Polizia stradale, che lo ha intercettato e fermato.

Agli agenti ha detto di essersi accorto tardi che stava entrando in autostrada e, volendo uscirne, non aveva trovato di meglio da fare che percorrerne un tratto contromano.

L'anziano è stato multato e segnalato all'autorità amministrativa: in vista per lui c'è il ritiro della patente e il fermo della vettura per tre mesi.