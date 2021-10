TAMPONI DRIVE-IN – INFORMAZIONI DI SERVIZIO - TICKET CALMIERATO

Gli utenti dovranno prenotare il tampone tramite CUP (telefonico – 0165.548387 – oppure presso gli sportelli sul territorio) e dovranno presentarsi al Drive-in in possesso dell’attestazione di pagamento del ticket.

Ricorda che chi è già prenotato per l’effettuazione del tampone manterrà la data fissata ma dovrà pagare il ticket e dovrà presentare la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il ticket è “calmierato” e stabilito in 15 euro per gli utenti adulti e 8 euro per i minorenni.

I cittadini non soggetti all’obbligo vaccinale dovranno presentare il certificato di esenzione al momento dell’effettuazione del tampone.

Il personale amministrativo del Drive-in consegnerà l’esito del tampone subito dopo l’effettuazione. La certificazione verde Covid-19 (Green pass) sarà disponibile sul portale del Ministero della Salute.

Si raccomanda di recarsi al Drive-in rispettando l’orario stabilito all’atto della prenotazione, per evitare disagi all’organizzazione e il possibile annullamento dell’effettuazione del test.

Infine, sottolineando che il numero di telefono di riferimento per i tamponi effettuati al Drive-in è il numero del CUP, si chiede alla popolazione di NON chiamare la Pepinière d’entreprises, che non ha a che fare con l’effettuazione dei tamponi.