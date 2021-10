Rai e Mediaset, ecco i canali che dal 20 ottobre si vedranno solo con decoder e nuovi tv

Quali sono i televisori che non funzioneranno più? La regola aurea è molto semplice. Al di là di ostici tecnicismi, basti sapere che le tv che non "prendono" i canali ad alta definizione dal 500 in avanti non potranno più essere utilizzati.Semplicemente basta sintonizzarsi sui canali 100 e 200 rispettivamente di Rai e Mediaset: se li vedete, la vostra tv è compatibile. In sintesi, andranno sostituiti qualcosa come 15 milioni di apparecchi. su cui a breve inizieranno a spegnersi alcuni canali. Ma ecco tutte le date e le istruzioni da conoscere per lo l calendario