Chatillon: Torna a riunirsi il Consiglio comunale

L'Assemblea municpale di Chatillon è convocata alle ore 21 di mercoledì 13 ottobre, per trattare un ordine del giorno in sette punti.

La seduta sarà chiusa al pubblico e trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del Comune.

Saranno modificate alcune schede della convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Cervin per l’esercizio in forma associata di funzioni comunale per l’anno 2021.

Sarà posta in approvazione la quinta variazione al Bilancio di previsione pluriennale e al Documento unico di programmazione semplificato 2021/23.

In approvazione anche lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio tesoreria dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, nonchè il progetto definitivo/esecutivo per la sostituzione di 370 metri di tubazione dell’acquedotto comunale in frazione La Tour.

Il Consiglio comunale assumerà poi determinazioni in merito all’intitolazione della sala di proprietà comunale nell’Ex hotel Londres a don Paolo Chasseur.

I lavori si concluderanno con eventuali comunicazioni del sindaco, del vicesindaco e degli assessori o con comunicazioni e interrogazioni del consiglieri.