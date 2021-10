Per la Giornata della salute un evento ad Aosta contro i pregiudizi

"Salute mentale in un mondo ineguale" è lo slogan scelto per la 'Giornata mondiale della Salute mentale', che si celebra domani, domenica 10 settembre, con l'obiettivo di sottolineare la disparità di trattamento e di qualità dell'assistenza fornita tra chi soffre di malattie mentali e chi di altre patologie.

In Valle d'Aosta la tematica sarà al centro di una giornata-evento dal titolo 'Non c'è salute senza salute mentale', in programma sabato 30 ottobre prossimo, alla Cittadella dei Giovani di Aosta. L'iniziativa è organizzata dal dipartimento di Salute mentale dell'assessorato regionale della Sanità, in collaborazione con il Comune di Aosta, l'Usl e il mondo dell'associazionismo e del privato sociale valdostano. Previsti momenti di animazione, confronti e punti informativi.



"L'obiettivo della giornata è anche quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul peso che ha il pregiudizio verso chi soffre di disturbi mentali e vive quotidianamente la condizione dello stigma come un limite pesante per l'accesso a una buona qualità di vita per sé e per i suoi familiari", dichiara l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse. "L'impegno è quello di migliorare il benessere della persona in relazione al suo stato di salute mentale", aggiunge, constatando che "l'effetto della pandemia si è purtroppo fatto sentire e in Italia sono cresciuti i casi di chi accusa un disturbo psichico o psichiatrico".