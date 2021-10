Sette alunni positivi al Covid, quarantena per sette classi

Sono sette gli studenti valdostani trovati in queste ore positivi al Covid-19.

Come da protocollo emergenziale per reprimere l'insorgenza di focoali, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Usl VdA ha disposto dunque, ad oggi, la quarantena Covid per una classe della scuola dell’infanzia (16 alunni e 2 docenti/operatori); quattro classi della scuola primaria (71 alunni e 9 docenti/operatori); due classi della scuola secondaria di primo grado (36 alunni e 16 docenti/operatori), per un totale di 123 studenti e 27 fra operatori e docenti.

In Valle nelle ultime 24 ore sono stati rilevati dieci nuovi casi di positività al Covid a fronte di 174 i tamponi testati e un solo paziente guarito.

Il numero degli attuali positivi sale a 119, di cui 117 in isolamento domiciliare. Stabili a due i ricoveri nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta.