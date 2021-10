Maltempo sotto osservazione la frana che incombe sulla A5 a Quincinetto

Da ieri è allerta rossa per maltempo in tutto il Piemonte e la Protezione Civile, l'Anas e la società autostradale Ativa hanno messo nuovamente sotto osservazione la frana che incombe sulla A-5 tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto.

Come da protocollo attivato nel 2019, in caso di pioggia si deve interrompere la tratta autostradale Ivrea-Pont-Saint-Martin nella doppia corsia; entro fine anno dovrebbero iniziare gli interventi che riguardano due ambiti distinti: uno per la messa in sicurezza del versante, l'altro il vallo paramassi a protezione dell'autostrada.

Intanto però, se le condizioni meteo non dovessero migliorare, già da oggi il tratto della A5 potrebbe chiudere per precauzione.