Si arricchisce di 63 nuovi abilitati la rete di DAE FIRST RESPONDER

Ogni cittadino può salvare una vita. Con questo obiettivo i volontari del soccorso di Saint-Vincent-Châtillon hanno promosso e organizzato i corsi gratuiti DAE FIRST RESPONDER a Saint -Vincent.

Il progetto DAE FIRST RESPONDER è promosso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nello specifico, per quanto riguarda questa iniziativa, che ha avuto luogo nella cittadina termale, è stata preziosa la collaborazione con il Comune di Saint-Vincent e l’associazione APS Grün.

Sono 63 i nuovi abilitati. Sei i defibrillatori automatici installati nel territorio di Saint-Vincent, in particolare nei villaggi di Grun, Cillian, Ecrivin, Perriere , in Via Ponte Romano e nella frazione Moron. “Investiamo nel territorio” affermano dall’associazione dei volontari del soccorso Châtillon-Saint-Vincent guidata da Giovanna Travasa: “ Il nostro obiettivo è quello di contribuire a far diventare la nostra regione cardio-protetta. Investiamo molto a Saint-Vincent e a Châtillon, grazie anche al contributo del 5x1000.

Sono numerose le iniziative in cui cerchiamo di dare il nostro supporto, facendo rete con le amministrazioni comunali e con le associazioni del territorio”.