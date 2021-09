Prime sei sospensioni in Valle di operatori sanitari non vaccinati Covid

Sono due i nuovi casi positivi al Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, su 129 tamponi effettuati. Sono invece quattro i guariti e sale a tre, uno in più di ieri, il numero dei ricoverati nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta. Gli attuali positivi scendono a 59, di cui 56 in isolamento domiciliare.

Intanto la Usl fa sapere che è iniziata la progressiva sospensione dei lavoratori della sanità non ancora vaccinati. Sono stati sospesi i primi sei dipendenti, ma quattro di loro "hanno provveduto a vaccinarsi e conseguentemente è stata revocata la sospensione", spiega l'Usl. "Parallelamente, si stanno attivando tutte le azioni per reperire nuovi operatori corrispondenti a quelli sospesi, in modo che da tali assenze, per quanto possibile, non" si "generino disservizi o l'aumento dei carichi di lavoro sugli altri lavoratori correttamente vaccinati", dice l'azienda sanitaria valdostana in una nota.



Tra le categorie professionali, il numero maggiore è "rappresentato dai tecnici di radiologia, per la sostituzione dei quali è stato reclutato un numero di operatori corrispondente a quelli in fase di sospensione"; idem per gli oss, operatori sociosanitari, "per i quali nuovi arrivi compenseranno totalmente coloro che vengono sospesi", aggiunge l'Usl. Anche per sostituire gli infermieri sono "in fase di attivazione, ma non ancora completate" iniziative di sostituzione simili.