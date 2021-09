Le petit tour du Châteu de Cly per EMERGENCY

Il gruppo Emergency di Aosta organizza per sabato 25 settembre l’escursione Le petit tour du Châteu de Cly, passeggiata lunga circa 5 km da percorrere in circa 2 ore di camminata lenta e tranquilla in compagnia della guida ambientale Gian Mario Navillod.

In più, al termine della passeggiata, grazie al sostegno generoso del comune di Saint-Denis a Emergency, è prevista l’apertura straordinaria del Castello di Cly con visita animata gratuita al sito.

Ritrovo: parcheggio del castello di Cly, ore 15.

Informazioni dettagliate sul programma al seguente link: https://andre.navillod.it/le-<wbr></wbr>petit-tour-du-chateau-de-cly/

Gradita offerta minima di 24 euro (16 euro fino a 18 anni).

L’intero ricavato dell'escursione sarà devoluto a EMERGENCY.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:30 del giorno 24 settembre (tel. +39 339 4519810 Cristina, +39 348 01017528 Marta, oppure aosta@volontari.emergency.it)