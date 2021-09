Bene estensione obbligo. Ma problematico per aziende fino a 15 dipendenti

“Giudichiamo positivamente l’estensione dell’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori. Si tratta di una misura che tutela la salute e la sicurezza in azienda. Pur apprezzando l’attenzione alle piccole imprese, desta tuttavia perplessità e appare problematica l’attuazione delle disposizioni riguardanti le aziende con meno di 15 dipendenti“.

Questa la valutazione espressa dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli sul decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

“Il green pass – sottolinea Granelli – è lo strumento per incentivare la campagna vaccinale, allentare le restrizioni che ancora condizionano le attività d’impresa e accelerare il percorso di uscita dalla crisi. Possiamo così superare incertezze e ambiguità, con l’obiettivo di garantire insieme la salute delle persone e il rilancio dell’economia. E’ l’unica, indispensabile e responsabile soluzione per non vanificare l’impegno e i grandi sacrifici che i cittadini e gli imprenditori si sono assunti dall’inizio della pandemia”.

“Bisogna spingere sulle vaccinazioni perché la salute e la sicurezza delle persone sono condizioni fondamentali per garantire la salute dell’economia. E va risolto il problema dei datori di lavoro che, per disposizione del Garante della Privacy, non possono sapere quali dipendenti sono vaccinati. Ciò crea difficoltà per gestire le condizioni di sicurezza nell’impresa e va in contraddizione con la responsabilità a carico dell’imprenditore in caso di contagio in azienda”.

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, in un’intervista pubblicata dall’agenzia di stampa AdnKronos torna a sottolineare che le vaccinazioni sono “l’unica e indispensabile soluzione per evitare il propagarsi del Covid. Non possiamo permetterci di tornare indietro, di annullare tutti gli sforzi fatti finora e di togliere fiducia alle nostre imprese, rallentando il percorso di uscita dalla crisi”.