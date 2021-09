Focolaio Covid in Val d'Ayas, 10 contagiati e uno in ospedale nonostante doppia dose di vaccino

Da mercoledì 8 settembre è salito da uno a due, il numero dei pazienti Covid ricoverati nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta. Il nuovo degente è un aostano di circa 50 anni, contagiato in quello che a ragione può essere considerato il più grosso focolaio Covid dell'estate in Valle, con 10 persone risultate positive su 65 partecipanti a una vacanza sociale svoltasi a fine agosto in Val d'Ayas.

Quattro sono di Aosta e gli altri piemontesi: tutti (10 adulti e 55 minori) erano stati sottoposti a tampone risultato negativo e gli adulti erano tutti vaccinati almeno con prima dose. Addirittura, il paziente ricoverato è stato vaccinato con due dosi Pfizer, completando così il ciclo vaccinale, "però è stato vaccinato a febbraio - precisano fonti sanitarie - quindi sette mesi fa, un periodo piuttosto durante il quale la protezione del vaccino potrebbe essere venuta meno".

In ospedale subito dopo il ricovero il paziente è stato sottoposto a terapia monoclonale, che al momento non pare aver sortito effetto.

Intanto dai 177 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Valle sono emersi due nuovi casi di positività al Covid 19. Tredici le persone dichiarate guarite; gli attuali positivi scendono dunque a 82.