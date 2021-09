Il covid ci ha fatto perdere un anno di vita

Nel 2020 la speranza di vita alla nascita si è ridotta di 1,2 anni per la pandemia attestandosi a 82 anni (79,7 per gli uomini e 84,4 per le donne). In Valle d'Aosta nel 2019 era di 82,7; con il Covid-19, è scesa a 80,9 anni, la più bassi.

Le province più colpite sono quelle di Bergamo, Cremona e Lodi, che registrano un calo per gli uomini di 4,3 e 4,5 anni. Negli stessi territori le variazioni di as6pettativa di vita riscontrate per le donne sono: -3,2 anni per Bergamo, -2,9 anni per Cremona e Lodi e - 2,8 anni per Piacenza. L’Istat diffonde l’aggiornamento annuale degli indicatori del Bes per le 107 province e città metropolitane italiane, coerenti e integrati con il framework Bes adottato a livello nazionale. Le tavole di dati pubblicate contengono i dati e i metadati relativi ai 63 indicatori Bes dei territori – edizione 2021. In questa edizione il quadro informativo si arricchisce di 12 nuovi indicatori, distribuiti nei domini Salute, Istruzione, Paesaggio, Ambiente, Innovazione e Qualità dei servizi, che sono stati inseriti tenendo conto delle nuove misure di benessere introdotte nel Rapporto Bes 2020. I sistemi di indicatori Bes e Bes dei territori condividono un nucleo di indicatori comuni e pienamente armonizzati. A questi si aggiungono, nel Bes dei territori, misure statistiche ulteriori che coprono aspetti del concetto di benessere particolarmente rilevanti in una prospettiva di analisi territoriale, anche in relazione alle funzioni degli Enti Locali. https://www.istat.it/it/files//2021/09/Bes_dei_territori_edizione_2021.zip