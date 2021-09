In Valle nomine supplenti scolastici in ritardo

Preoccupazione nel mondo della scuola valdostana per i ritardi nelle nomine dei supplenti. Ritardi non dovuti a particolari inadempienze del Ministero ma bensì alla mancanza di personale tecnico amministrativo nella scuola valdostana e a un sistema informatico regionale carente.

Almeno secondo quanto sostiene la Flc della Cgil, che in una nota chiede alla Regione di potenziare gli organici tecnico/amministrativi con nuove assunzioni e di implementare sistema informatico a supporto delle scuole e della Sovraintendenza, anche attraverso un accordo con il sistema nazionale.



"Ricordiamo che gli inserimenti nelle graduatorie (Grs) scadevano il 24 di giugno e che le segreterie scolastiche hanno ricevuto i fascicoli per il controllo ad inizio di agosto- scrive il sindacato. La Regione non dovrebbe essere in grado, attraverso il proprio apparato organizzativo, di rispondere sia per 'l'ordinarietà' che per la 'straordinarietà'?".

Per la Flc della Cgil "non basta scaricare le colpe sul ministero, che ne ha molte e da noi sempre denunciate" ma è necessario assumersi le proprie responsabilità".