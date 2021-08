I Musicanti di Brema approdano ad Arvier

Interpretazione dinamica e coinvolgente di una delle fiabe più conosciute dei fratelli Grimm, in cui Luca Gambertoglio veste i panni di Bretella, un simpatico scrittore che in compagnia della sua vecchia macchina da scrivere e di divertenti oggetti sonori, inventa una storia dedicandola ai bambini. Andrea Costamagna, in arte Cravattino, accompagna la narrazione con la fisarmonica e degli strumenti giocattolo. Prende vita così uno spettacolo in cui l’elemento verbale si somma a quello gestuale, visivo e sonoro.

I protagonisti della storia sono quattro animali, un asino, un cane, un gatto e un gallo, rifiutati per diversi motivi dai loro padroni, che si uniscono per andare a Brema e cambiare vita: diventare dei musicisti. Grazie alla collaborazione reciproca riescono a superare gli ostacoli e compiere una grande impresa.

Questa fiaba tradizionale affronta tematiche importanti quali l’amicizia, l’accettazione delle diversità, l’altruismo, in modo semplice e diretto, offrendo diversi spunti di riflessione, che la rendono, a distanza di due secoli, ancora perfettamente attuale.

La partecipazione è gratuita e soggetta al controllo del Green Pass.

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente di Arvier.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 320 4367145.