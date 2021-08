Una giornata di guida sicura gratuita

La giornata è dedicata alla sicurezza stradale: «Una proposta educativa rivolta ai giovani, che ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali e la promozione di comportamenti responsabili e stili di vita positivi, favorendo la riflessione sugli effetti che condizioni psicofisiche alterate (dall’uso di alcol o di sostanze stupefacenti) hanno sulla salute e sulle abilità necessarie per una guida sicura, con modalità che consentano ai ragazzi di elaborare le informazioni (sia singolarmente sia in gruppo) e inserirle nel loro sistema di valori», spiega il presidente dell’Unité, Michel Martinet.

Gli obiettivi del corso di guida sicura sono permettere di:

di tutte le situazioni che si possono presentare su strada e che possono essere affrontate senza adeguata preparazione teorica e pratica sviluppare le tecniche di base e le capacità percettive, valutative e di auto controllo al fine di prevenire i rischi connessi alla guida attraverso adeguati comportamenti

Grazie al team di piloti esperti e stuntman, saranno fornite informazioni sui rischi specifici collegati alla guida e per la corretta gestione di situazioni di pericolo e di emergenza. Sarà anche veicolato un forte messaggio di attenzione, di prudenza e di consapevolezza con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti dovuti all’uso di alcool o sostanze stupefacenti.

Il corso è rivolto a una fascia giovanile e a chiunque sia interessato a provare i fondamenti di guida sicura. Consentirà ai partecipanti di testare un percorso appositamente allestito con prove di guida. Le lezioni avranno una durata minima di circa 15 minuti a partecipante (la tempistica potrà aumentare a seconda del numero degli iscritti) e vedrà l’alternanza di fondamenti di lezione teorica e pratica.

L'’intervento dell’Unité du Mont-Émilius, le lezioni di guida sicura sono gratuite.