Alice Basso alla libreria Briviodue di Aosta presenta 'Il grido della rosa'

Torna ad Aosta la geniale Alice Basso con il seguito de 'Il morso della vipera' edito da Garzanti, con la protagonista Anita alla quale tanti lettori si sono affezionati.

E' organizzata per sabato 21 agosto, alle ore 17,30 alla libreria Briviodue, per la rassegna 'Degustalibro/Leggere di gusto' la presentazione del libro 'Il grido della Rosa' insieme all'autrice, moderazione a cura di Cecilia Lazzarotto.

Alle ore 19,30 aperitivo in compagnia di Alice Basso a cura di 'Erbavoglio Antica latteria' su prenotazione (costo 10 euro).

Prenotazione obbligatoria sia per presentazione sia per aperitivo al 3466286717, nel rispetto delle norme anticovid valide ad agosto 2021.

Alice Basso è nata nel 1979 a Milano e ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne.