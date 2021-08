Furti di biciclette al quartiere Cogne di Aosta

Sono tornati i ladri di biciclette al quartiere Cogne di Aosta. In un caso, la notte scorsa, ignoti si sono introdotti in un garage di via Capitano Chamonin, hanno forzato la porta di accesso e hanno rubato una bici Atala verde e nera.

Sottratta anche, nelle stesse ore, una mountain bike che era stata legata in un cortile. Le videocamere presenti in zona potrebbe aver registrato indizi utili all'identificazione dei ladri; Polizia e carabinieri invitano i residenti a non esitare nel segnalare movimenti sospetti attorno alle abitazioni e nelle aree di accesso ai garages.