Cessione gratuita materiale obsoleto e/o inutilizzato Università Valle d’Aosta

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste intende cedere gratuitamente alcuni beni mobili e apparecchiature informatiche obsoleti o non più rispondenti alle esigenze dei servizi e degli uffici.

La cessione dei materiali è rivolta, secondo l’ordine di priorità riportata, ai seguenti destinatari:

a) istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale;

b) enti pubblici regionali e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale;

c) enti di ricerca di Paesi stranieri in via di sviluppo;

d) associazioni, cooperative e fondazioni senza finalità di lucro;

e) privati cittadini residenti in Valle d’Aosta.

Saranno prese in considerazione le domande presentate entro le ore 12.00 di mercoledì 8 settembre 2021 tramite la compilazione del modulo “Richiesta materiale”.

