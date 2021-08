Ferragosto le tradizionali feste delle Guide alpine

In Valle d'Aosta il Ferragosto è sinonimo di festa delle guide alpine. Anche quest'anno i festeggiamenti nelle principali località valdostane, da Gressoney a Courmayeur, passando per Champoluc, Cervinia, Cogne, Valgrisenche e La Thuile, in programma per domani saranno sacrificati dalle restrizioni imposte dallo stato di emergenza sanitaria. Messe e benedizioni andranno per la maggiore.



A Gressoney-Saint-Jean i festeggiamenti sono anticipati a questa sera. Al lago Gover, alle 21, le guide alpine affronteranno la consueta ferrata sotto le stelle. I presenti potranno seguire l'avventura in notturna intrattenuti da uno speaker che racconterà tutti i dettagli dell'evento. Domani, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista verrà celebrata la Santa Messa a cui seguirà la benedizione dei materiali delle guide alpine. Annullata per il secondo anno consecutivo la tradizionale processione in costume tradizionale. A Champoluc le guide alpine celebreranno la loro festa insieme ai maestri di sci con una serata dedicata alla montagna, in programma domani, alle 21.15, nell'auditorium Monterosa spa, durante la quale verranno proiettate una serie di fotografie e di video delle guide di Ayas. L'ingresso è libero con obbligo di Green pass a partire dai 12 anni di età.

Domani, alle 11.15, al campo da golf di Breuil-Cervinia, verrà celebrata la santa messa in onore di guide alpine e maestri di sci. Seguiranno la benedizione di corde, picozze, sci e un momento musicale a cura del Corps Philarmonique de Châtillon. I 50 anni dalla prima salita della parete nord della Roccia Viva faranno da cornice ai festeggiamenti delle guide alpine di Cogne. Domani, alle 17.30, in piazza Chanoux, le guide alpine racconteranno tutti i dettagli di questa spedizione, con particolare attenzione all'evoluzione dei materiali e delle tecniche fino alla più moderna piolet traction.



A Valgrisenche la santa messa verrà celebrata domani alle 10. Al termine della celebrazione, sul sagrato della chiesa si terrà la benedizione delle attrezzature alpinistiche della Società Guide Alpine Valgrisenche, che ad oggi si compone di nove guide alpine. La manifestazione terminerà nell'adiacente cimitero, dove verrano ricordati, come consuetudine, i caduti in montagna. Verrà invece celebrata all'aperto la santa messa in onore delle guide alpine di La Thuile. L'appuntamento è per le ore 11 intorno al palco delle manifestazioni in centro paese. In caso di maltempo la celebrazione è spostata nella chiesa parrocchiale.

Le guide alpine di Courmayeur celebreranno infine la loro festa con una sfilata per le vie del centro, a cui prenderanno parte anche la banda musicale di Courmayeur-La Salle, i costumi tradizionali e le rappresentanze. Partenza alle 9 dalla sede della Società delle Guide. A seguire cerimonia di ricordo delle guide alpine scomparse al cimitero del paese e ritorno per le vie del centro sino alla Società delle Guide.



Alle 10 sarà celebrata la santa messa solenne con benedizione di corde e picozze, seguita dalla sfilata conclusiva lungo via Roma con tappa finale al Jardin de l'Ange, dove si susseguiranno l'appello nominale di tutte le guide, i saluti delle autorità e il conferimento dei premi e dei riconoscimenti.(fonte Dire)