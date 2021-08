Allerta maltempo per il ghiacciaio di Planpincieux, chiusa la strada della Val Ferret

Il bollettino meteorologico prevede 40 millimetri di pioggia in pochi minuti e temporali isolati e forti. Per questo, la Regione ha avvisato il Comune di Courmayeur del "passaggio a un livello maggiore di rischio e di allarme per il ghiacciaio di Planpincieux".

Alle 16 di oggi sabato 7 agosto è stata chiusa la strada comunale della val Ferret; lo ha confermato la Fondazione Montagna Sicura, che sta monitorando il ghiacciaio, la cui fronte rischia di crollare a valle e potrebbe raggiungere la strada e alcune abitazioni.

"Il ghiacciaio non ha dato segnali di movimenti anomali, ma precipitazioni così intense alzano il livello di rischio", spiegano i vertici della Fondazione. "È una forma di precauzione" aggiungono.



Con ogni probabilità, resterà aperta al traffico privato la stradina tra la Montitaz e Planpincieux, solo per gli ospiti delle strutture ricettive, i proprietari di abitazioni e i clienti prenotati. L'allerta dovrebbe rientrare in serata.