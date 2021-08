Vallée d'Aoste 'zone verte Covid'

En rouge Toscane, Marches, Sicile et Sardaigne, en vert Vallée d'Aoste, Molise et Pouilles, tandis que le reste de l'Italie est jaune. C'est ce qui ressort de la nouvelle carte publiée par l'Ecdc, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La carte est mise à jour sur la base de l'incidence de la contamination par la Covid-19 par rapport au nombre de cas par habitant, qui reste en hausse en Europe.



Presque entièrement en rouge foncé, soit plus de 500 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, l'Espagne, Chypre, la Corse, les Pays-Bas, une partie de l'Irlande et du Sud de la France. Rouge par contre la plupart de la Grèce et la France ainsi que le Danemark, le Portugal et Malte. Ils restent verts en Europe: l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et la plupart des pays de l'Europe de l'Est.