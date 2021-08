Davide Sapinet ha incontrato il Sindaco di Alba Carlo Bo e i vertici dell’Ente Fiera del Tartufo per l’avvio di nuove iniziative

Erano presenti l’Assessore Davide Sapinet, accompagnato da una delegazione dell’Assessorato, il Sindaco e l’Assessore al Turismo della città, Carlo Bo ed Emanuele Bolla, e il direttore e il presidente dell’Ente Fiera nazionale del Tartufo bianco d’Alba, Stefano Mosca e Liliana Allena.

Il protocollo, sottoscritto nel 2019, aveva formalizzato il lavoro comune non solo tra i due prodotti leader dei rispettivi territori, nel perseguimento di obiettivi di promozione sui mercati nazionale e internazionale, ma anche tra due regioni e due comunità, per la valorizzazione delle loro bellezze paesaggistiche, storiche e culturali.

“Dopo mesi di difficoltà e incertezza dovuti al diffondersi dell’epidemia, abbiamo voluto rivederci per programmare nuove iniziative – sottolinea l’Assessore Sapinet. - La sinergia con Alba è stata finora molto positiva e credo che rappresenti una valida opportunità per ampliare e dare impulso alla promozione dei nostri prodotti e dei nostri territori. Abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza, per la quale voglio ringraziare sia il Comune sia l’Ente fiera, e mi ha fatto molto piacere riscontrare una forte volontà di confrontarsi e di lavorare insieme per valori e obiettivi che sentiamo profondamente", conclude l’Assessore.

Nel corso dell’incontro, sono quindi stati fissati i prossimi appuntamenti: la partecipazione della Valle d’Aosta, non solo con la Fontina DOP ma anche con i suoi principali prodotti enogastronomici, alla Fiera del Tartufo bianco, in programma da ottobre a inizio dicembre, e la collaborazione dei referenti di Alba alle iniziative organizzate per l’edizione 2021 del Modon d’Or-Concorso nazionale Fontina d’alpeggio. Sono inoltre state discusse e abbozzate nuove idee per l’organizzazione di eventi promozionali che saranno definiti nei mesi a venire.