Interdittiva antimafia contro la società agricola 'La Forge' di Gressan

Un'interdittiva antimafia è stata emessa nei giorni scorsi dal questore di Aosta, Ivo Morelli, nei confronti della società semplice 'La Forge' di Gressan, che si occupa di allevamento bestiame e agricoltura. Colpita dalla misura anche la ditta 'La Grandze de Padan' di Aosta. La misura impone che non si possano vendere prodotti o beni a enti pubblici né partecipare a gare d’appalto.

"Le società in realtà sono 'pulite' e non 'infiltrate' ovvero non hanno legami con la criminalità organizzata - fanno sapere dalla Questura - ma il codice della legge antimafia prevede alcune fattispecie di reati ostativi che, anche se commessi in passato, determinano l'emissione dell'interdittiva nei confronti di amministratori di aziende che non hanno ancora ottenuto la riabilitazione penale per quegli stessi reati".

Ed è questo il caso: socio de 'La Forge' è l'albergatore ed editore valdostano Paolo Maccari, che nel 2004 patteggiò un anno e due mesi di carcere per corruzione, truffa aggravata e tentata concussione nell'ambito del cosiddetto 'Affaire ritiri', ovvero un'inchiesta risalente a 20 anni fa su presunti illeciti commessi da amiministratori pubblici nella gestione dei ritiri estivi delle squadre di calcio di serie A in Valle. Per quei reati, se non prescritti o se chi li ha commessi non è stato riabilitato, è prevista l'emissione di interdittiva antimafia.

Anche l'amministratore de 'La Grandze de Padan' ha commesso reati patrimoniali indicati passibili di interdittiva, che ha raggiunto l'azienda nei giorni scorsi.

"Il legale rappresentante de 'La Forge' invece - tiene a precisare la Questura - non è pregiudicato né fu mai coinvolto nell'inchiesta 'Ritiri' o in procedimenti su corruzione e truffa aggravata".