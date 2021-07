Cosa dovrebbe indossare un ragazzo alla moda nella calura estiva?

La moda estiva, si sa, è sempre quella più complicata. Spesso bisogna confrontarsi con il caldo e la tentazione di uscire con shorts e t-shirt, indossando un paio di infradito è sempre molto alta. Ma a volte ci sono delle soluzioni che ti faranno sentire alla moda senza farti soffrire la calura estiva. Una di queste soluzioni riguarda le calzature: i sandali! I sandali sono calzature aperte, grazie al loro design fanno respirare il piede, sono perciò perfetti per l’estate. Comodi da allacciare, poiché dotati di strappi e aperti su quasi tutto il piede, sono però più comodi delle ciabatte data la loro tenuta che avvolge il piede. I sandali sono tra le calzature più usate in estete, amata sia da uomini che da donne, sono perfetti per i pomeriggi in spiaggia e per le serate estive, quelle in cui il caldo non si ostina ad andare via

Sandali : perché sceglierli per i pomeriggi estivi?

I sandali sono ideali per passare un pomeriggio estivo al mare sulla spiaggia, o anche in posti di montagna facilmente raggiungibili. La sabbia che si scalda può essere problematica e dannosa per i piedi scalzi quindi anche sulla sabbia è bene portare una calzatura. Tuttavia non si possono portare scarpe sulla spiaggia. Queste farebbero troppo caldo al piede e si rovinerebbero facilmente. Anche le ciabatte non sono troppo indicate poiché risultano scomode e spesso danno fastidio nella camminata, facendo alzare tanta polvere che disturberà anche la gente attorno a te. I sandali sono invece perfetti perché fanno molto fresco e sono comodi. Ma non solo sulla sabbia, anche nei prati di montagna i sandali sono una scelta ottimale. La loro tenuta attorno al piede renderà la passeggiata comoda ed inoltre sentirai sempre aria tra le fessure, per una piacevole giornata in montagna.

I sandali sono alla moda anche la sera?

Quante volte d’estate la sera hai scelto delle scarpe per sentirti più alla moda, ma poi la calura estiva ti ha fatto passare una serata infernale? La calzatura serale è più impegnativa poiché si cerca sempre lo stile, ma anche qui i sandali sono una scelta ottimale. Insieme ad una camicia e a dei pantaloni corti i sandali saranno una calzatura sportiva ma di qualità. Al contrario delle ciabatte sono una calzatura più signorile, e con il caldo sono preferibili alle scarpe. I sandali stanno poi ormai spopolando nella moda giovanile, probabilmente proprio per la loro duttilità e la loro comodità

Dove posso acquistare i sandali?

I sandali sono una calzatura sempre molto richiesta quindi potrai trovarli in ogni negozio specializzato di calzature. Si possono trovare sia tecnici, magari in negozi appositi per la montagna. Ma ci sono anche sandali più alla moda da acquistare nei migliori negozi di calzature. L’altra scelta è ovviamente il mercato online. Online troverai sandali di ogni tipo e potrai paragonarli ad altri modelli scegliendo quello che più fa per te, a seconda dei gusti o delle necessità! La loro vestibilità è molto simile alle scarpe, indossati però senza calzini, il consiglio è quindi di acquistare mezzo numero in meno!