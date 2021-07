Nuova convenzione tre Regione e Istituto Don Bosco di Chatillon

L'Istituto salesiano Don Giovanni Bosco di Châtillon, orfanotrofio salesiano da sempre sotto la competenza dell'assessorato regionale alla Sanità, avrà una nuova convenzione con quello dell'Istruzione, che ne regolerà i rapporti con l'Amministrazione regionale e il finanziamento delle attività annuali. Entrerà in vigore da settembre, come prevede un disegno di legge approvato all'unanimità dalla quinta Commissione consiliare regionale Servizi sociali del Consiglio Valle, riunita venerdì scorso in via d'urgenza.

Il relatore del ddl, che sarà discusso nell'Assemblea straordinaria di venerdì 30 luglio, è Andrea Padovani (Progetto Civico Progressista).



"Il disegno di legge introduce una nuova disciplina per il finanziamento del Don Bosco, la cui convenzione scade ad agosto e la cui attività di accoglienza, istruzione e formazione è rivolta prioritariamente agli alunni con bisogni educativi speciali" ha detto Claudio Restano (VdA Unie), vicepresidente della Commissione.