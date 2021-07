Soccorso alpino valdostano superimpegnato nel fine settimana

Domenica impegnativa quella di ieri per il Soccorso Alpino Valdostano-Sav, che ha portato a termine 10 missioni di soccorso, tra cui due per il recupero di alpinisti infortunati, al Gran Golliat e sul Breithorn centrale.

L'alpinista soccorso al Gran Golliat (tedesco, 59 anni) procedeva in solitaria, è scivolato lungo un nevaio a quota 3000 mt ed è caduto per una trentina di metri da una barra di roccia, terminando la caduta in un cumulo di neve e ghiaccio. Ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato in Pronto Soccorso in fase diagnostica.

L'intervento sul Breithorn è stato effettuato per il recupero di due alpinisti francesi scivolati per circa 300 metri dalla cresta. Hanno riportato traumi non gravi e sono in Pronto soccorso in fase di diagnosi. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Gli altri interventi: un alpinista recuperato alla Capanna Gnifetti per un problema agli occhi, tre escursionisti soccorsi per malore, un Mountain biker vittima di una caduta a Pila, e altri interventi di carattere sanitario.

Nella giornata di sabato invece sono state quattro le missioni, di cui tre per alpinisti in difficoltà e non in grado di proseguire (tutti illesi e senza necessità di intervento sanitario) al Dent d'Herins, sul Monte Herbetet e sulla via ferrata in Valgrisenche e un intervento sanitario per malore a Cervinia.