Aido VdA Commissariata da Roma

Come anticipato da Aostacronaca, la giunta nazionale dell'Associazione italiana donatori organi-Aido ha commissariato la sezione valdostana dell'associazione, costituita nel 1975. Lo ha reso noto la presidente uscente di Aido Valle d'Aosta, Paola Borgnino, che riferisce in una nota di aver consegnato le chiavi della sede e la documentazione associativa al commissario, nel pomeriggio di venerdì 16 luglio, accompagnata dai due vice presidenti Severino Cubeddu e Daniele Scano, con l'amministratrice Antonella Dalla Zanna.

La Giunta nazionale aveva comunicato lo scorso dicembre alla presidente della sezione valdostana, Paola Borgnino, di non ritenere valida l'Assemblea elettiva 2020 dell'Aido VdA durante la quale era stato rinnovato il consiglio direttivo e confermata la presidenza "a causa della mancata formazione dei gruppi comunali".

In piu’ occasioni - spiega Paola Borgnino - abbiamo ribadito la motivazione dell’assenza di tali organi inferiori, che non è dovuta a una mancanza di volontà ma ad un’oggettiva caratteristica del nostro territorio e del numero ridotto della popolazione valdostana rispetto ad altre realtà". Gruppi comunali, dunque, "che non sono mai esistiti in Valle e quindi una caratteristica unica ma risaputa fin dal momento della nascita dell’associazione".

Nel maggio scorso il Consiglio Valle aveva approvato all'unanimità una risoluzione per invitare i parlamentari valdostani e il governo regionale "a farsi promotori di tutte le iniziative possibili a sostegno della sezione valdostana dell'Aido per riaffermare il suo ruolo sociale, oltre che ad attivarsi per sospendere la scelta di commissariare l'Aido Valle d'Aosta". Ma a Roma hanno evidentemente proseguito per la loro strada.