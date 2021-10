Aperte le iscrizioni alla Giuria del pubblico del 24° Gran Paradiso Film Festival

Anche quest’anno i giurati del Gran Paradiso Film Festival – che solo in questi primissimi giorni sono più di 45 - avranno l’opportunità di vedere i film del Concorso Internazionale e i cortometraggi di CortoNatura sia durante gli eventi in presenza nei Comuni del Gran Paradiso, sia online dal 6 all’11 agosto sulla piattaforma web del Festival.

Le iscrizioni alla Giuria del Pubblico sono apetrte fino al 5 agosto: i giurati a partire da 14 anni assegneranno lo “Stambecco d’Oro” al miglior lungometraggio del Concorso Internazionale, mentre gli appassionati più giovani di cinema e natura attribuiranno lo “Stambecco d’Oro Junior”. I registi dei cortometraggi, invece, si contenderanno il “Premio CortoNatura”. Infine, tutti i film iscritti alla sezione web del Festival concorreranno per il “Premio GPFF online”.

I più veloci ad iscriversi saranno premiati: i primi 50 giurati che visioneranno tutti i film e voteranno correttamente riceveranno uno zaino da montagna Lowe Alpine, mentre i giurati dal 51° al 150° avranno una t-shirt Montura personalizzata “GPFF”. Ognuno dei 150 iscritti riceverà inoltre un “Fondation Grand Paradis Pass”, per poter visitare gratuitamente tutti i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis, e una cartina dei sentieri Giroparchi.

L’estrazione dei previ avverrà in occasione di un evento dedicato che si terrà a Cogne il 26 luglio alle ore 11.00 presso la sala conferenze della Biblioteca.

Per iscriversi è sufficiente compilare e inviare il modulo di iscrizione, disponibile online sul sito www.gpff.it o presso i Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, il Giardino Botanico Alpino Paradisia, il Castello di Introd e l’Office du Tourisme di Cogne.

Per poter assistere alle proiezioni - serali o mattutine - sul territorio è necessario che i giurati prenotino il proprio posto a sedere su www.gpff.it o chiamando il numero 0165 75301; i posti a disposizione sono limitati.

Maggiori dettagli, il form per la prenotazione degli eventi ed il programma completo del Festival sono disponibili sul sito www.gpff.it.

