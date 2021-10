Al Gemelli la preghiera degli ultimi di Roma per il Papa: qui per dirgli "grazie"

Jorge ieri sera ha festeggiato i suoi 63 anni con gli altri ospiti di Palazzo Migliori, la casa donata da Papa Francesco ai senzatetto di Roma, a due passi dal Vaticano. Ma nel pomeriggio questo sessantenne peruviano da tanti anni in Italia, è voluto venire al Policlinico Gemelli con una ventina di senzatetto come lui per pregare per la salute di Papa Francesco e dirgli “grazie” per tutto quello che fa per gli ultimi di Roma e del mondo. Porta un cartello bianco con i bordi arancioni e la frase “Papa Francesco, ti siamo vicini”. Se potesse salire nella sua stanza al decimo piano, direbbe al Papa “che il Signore lo benedica e gli dia ancora tanti anni di salute”.

Jorge, oggi 63 anni: “Gli auguro di migliorare molto presto”

Jorge sei anni fa ha scoperto di avere il diabete, ma grazie alla Comunità di sant’Egidio che lo aveva accolto, ha potuto curarsi e ora fa visite di controllo all’Idi. “Auguro al Papa che tutto vada meglio molto presto” ci dice, dopo aver recitato il Padre Nostro e cantato dalla collinetta presidiata dalle televisioni per la vista sulla finestra dalla quale domenica Francesco si affaccerà per l’Angelus. A guidare la preghiera don Francesco Tedeschi, viceparroco di Santa Maria in Trastevere, sede storica della Comunità.



