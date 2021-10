Una rara nuvola-arcobaleno nel cielo della media Valle

Per alcuni può avere un significato simbolico, quasi mistico; per i più è un fenomeno scientifico naturale anche se molto raro. Fatto sta che nel pomeriggio di oggi sabato 10 luglio e solo per alcuni secondi, in un punto preciso nel cielo della media Valle è comparsa una 'nuvola-arcobaleno', un suggestivo effetto ottico catturato dal telefono cellulare di un lettore di Aostacronaca.it.

La nube dapprima bianca si è colorata dei colori tipici dell'arcobaleno per poi scomparire.

La nuvola iridescente si forma quando le piccole gocce che compongono l’ammasso nuvoloso sono tutte della stessa misura (fenomeno che non accade quasi mai e anzi per alcuni scettici è praticamente impossibile che accada) Il resto lo fa la posizione del sole, che lascia sulla nube un vero e proprio arcobaleno.

Lo spettro di colori si forma a causa del differente spessore delle zone della nuvola, alcune più dense altre meno. Quando le nuvole cambiano forma l’effetto colorato svanisce.