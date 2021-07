Courmayeur: Val Ferret - Sicurezza, informazioni e norme di comportamento

Muoviti informato, muoviti sicuro. Scarica la app gratuita JARVIS PUBLIC il sistema di gestione che ti informa in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio e eventi di Protezione Civile:

 vai su APP STORE o GOOGLE PLAY

 scarica JARVIS PUBLIC

 seleziona Courmayeur

E' lo slogan dell'Amministrazione comunale di Courmayeur che ha nella sicurezza di residenti e turisti la priorità da affrontare, seguire e aggionare

VAL FERRET- SEGNALETICA VERDE ORIZZONTALE - COSA SONO LE LINEE VERDI A TERRA

La segnaletica orizzontale verde è il risultato dello studio affidato dall’Amministrazione comunale ai Geologi Roby Vuillermoz e Alessandro Bellin (DGC 212/18 – determina UTG 34/18), finalizzato ad individuare le condizioni di rischio geologico lungo la strada della Val Ferret e con l’obiettivo di informare i fruitori della Valle ed indicare sul terreno, con idonea cartellonistica, i luoghi più sicuri dove consentire la sosta dei veicoli in caso di fenomeno idrogeologico.

NORME DI COMPORTAMENTO

• Rispetta i divieti di sosta e fermata presenti lungo la valle;

• se sei in auto parcheggia solo dove consentito;

• segui con attenzione la segnaletica stradale e le informazioni inoltrate tramite la APP JARVIS PUBLIC;

• in caso di semaforo rosso: fermati immediatamente e leggi le informazioni inoltrate tramite APP;

• in caso di eventi meteo significativi e/o possibili fenomeni idrogeologici:

• non sostare su ponti o in prossimità di fiumi, torrenti, pendii;

• raggiungi le aree più sicure segnate in verde (segnaletica orizzontale) Lavachey e Planpincieux;

• leggi le informazioni inoltrate tramite APP

Polizia Locale: tel. +39 0165 831334 - Emergenze 112