Il Castello di Aymavilles s'illuminerà di rosso per la Giornata del donatore Fidas

Anche quest'anno la Valle d'Aosta aderirà alla Giornata del donatore di sangue Fidas, giunta alla 39esima edizione e alla Giornata mondiale del diabete, in programma per il prossimo autunno.

Per l'occasione il castello di Aymavilles sarà illuminato di colore rosso dal 23 al 26 settembre e di colore blu dall'8 al 16 novembre.



La Giunta regionale ha approvato anche un contributo massimo di 2.207 euro in favore dell'associazione Donatori di sangue Fidas Valle d'Aosta per la realizzazione del Congresso annuale nazionale de donatori di sangue associati, che si terrà a Chatillon e ad Aosta dal 23 al 26 settembre prossimo.