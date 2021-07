Ha riaperto la Casermetta al col de la Seigne a Courmayeur

Ha riaperto la storica porta di legno venerdì 25 giugno e poco dopo è stata subito 'assalita' dai primi escursionisti la Casermetta del col de la Seigne, nell'alta val Vény, a Courmayeur. Di proprietà della Regione, è gestita dalla Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.



Punto di sosta per tanti frequentatori della montagna, è un centro di educazione ambientale transfrontaliero dell'Espace Mont-Blanc, oltre che una postazione strategica per l'acquisizione di dati sia di tipo socio-demografico relativi ai frequentatori del Tour du Mont-Blanc, sia di tipo scientifico per il monitoraggio degli ecosistemi montani.

La Casermetta è stata ristrutturata, mantenendone lo storico impianto architettonico, nell'ambito delle azioni dell'Espace Mont-Blanc nel programma Interreg III A Alcotra Francia-Italia.