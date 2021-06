Il senatore Gianclaudio Bressa indicato dalla maggioranza per Commissione Paritetica

Nato e vissuto a Belluno, città trentina di cui è stato sindaco dal 1990 al 1993, il senatore del Gruppo Misto Per le Autonomie, Gianclaudio Bressa è stato indicato ieri dalla maggioranza regionale quale membro della Commissione Paritetica in sostituzione di Giovanni Maria Flick, che si è ritirato a causa di una mancata convergenza politica sul suo nome.

Spetterà ora al Consiglio Valle, che si riunisce oggi e domani a Palazzo regionale, approvare o meno la scelta della maggioranza.

Gianclaudio Bressa ha iniziato la carriera politica con la Democrazia Cristiana nel 1988 nell'Amministrazione comunale di Belluno, dove fu stato eletto consigliere il 18 luglio 1988 e sindaco dal 1990 al 1993.

Dopo lo scioglimento della DC e la fondazione del Partito Popolare Italiano, viene eletto deputato alle elezioni politiche del 1996. È stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel primo governo D'Alema e nel secondo governo Amato, occupandosi soprattutto di norme a tutela delle minoranze linguistiche e di autonomie speciali, di funzione pubblica e di affari regionali e redigendo, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, il nuovo comma 3 dell'articolo 116 dedicato all'autonomia differenziata.

Dopo aver confermato il seggio a Montecitorio nelle politiche del 2001, nelle liste della Margherita, è stato vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali.

Bressa è stato eletto per la terza volta alla Camera dei deputati nel 2006 con la lista dell'Ulivo, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige-Südtirol. È presidente della Commissione dei Sei per l'autonomia della provincia autonoma di Bolzano e uno dei vicepresidenti del gruppo parlamentare dell'Ulivo-Partito Democratico. Alle elezioni politiche italiane del 2013 è stato eletto alla Camera dei deputati, come capolista tra le lista del Partito Democratico nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. In quell'occasione è stato l'artefice dell'accordo elettorale tra il PD e Südtiroler Volkspartei.

Già membro della Commissione Paritetica per le norme di attuazione dello statuto del Trentino Alto Adige, ne è diventato presidente il 4 febbraio 2014. Il 28 febbraio 2014 è stato nominato sottosegretario agli Affari Regionali, carica che lascia il 12 dicembre 2016, quando contestualmente diventa Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Gentiloni. In seguito alle dimissioni del ministro per gli affari regionali Enrico Costa assume la delega il 26 luglio 2017.

Alle elezioni politiche del 2018 viene candidato nel collegio uninominale di Bolzano per il Senato della Repubblica, per la coalizione di centro-sinistra in quota PD, e viene eletto senatore con il 43% dei voti; passa poi per ragioni di affinità ideologico-politiche al gruppo Per le Autonomie.