Consiglio Valle a caccia di un nome ‘degno’ per la Commissione Paritetica

La maggioranza vuole fare presto per dare piena operatività alla Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta.

Per questo, è stato iscritto un punto all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio regionale, convocato mercoledì e giovedì, che prevede la sostituzione di Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia, che era stato eletto componente di parte regionale della Paritetica, ma a 24 ore di distanza aveva rinunciato alla nomina per l'assenza di un consenso trasversale sul suo nome.

"A oggi, come in precedenza, nessuno ha sentito l'esigenza di confrontarsi con l'opposizione - dice Andrea Manfrin, capogruppo della Lega- ci auguriamo che questa mancanza di condivisione su un incarico così delicato e importante per la nostra Regione non susciti poi lamentele in caso di bocciatura di un candidato". Dall'opposizione, il capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel, conferma: "Finora nessuno ci ha comunicato nulla. Domani abbiamo capigruppo alle 12".