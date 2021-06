Ricoveri post vaccinazione, per Usl 'pochissimi casi sotto controllo' ma aumentano segnalazioni

Il coordinatore sanitario per l'emergenza Covid in Valle, Luca Montagnani

"Il 26enne aostano ricoverato la settimana scorsa per una sospetta embolia polmonare è migliorato ma, soprattutto, la sua patologia non risulta correlata alla vaccinazione avuta qualche giorno prima del ricovero". Lo ha detto ad Aostacronaca Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza per la pandemia da Covid-19, in riferimento al giovane che da lunedì 14 giugno è in terapia all'ospedale Parini per complicazioni respiratorie insorte a meno di 72 ore dalla vaccinazione con AstraZeneca.

Vero è che di segnalazioni su casi simili a quello del 26enne, ovvero di persone colpite da trombosi, embolie o choc anafilattico e ricoverate dopo essere state vaccinate ne sono giunte almeno altre quattro in pochi giorni alla nostra redazione, ma di queste lo stesso Montagnani ne conferma solo una, ovvero quella di una ragazza con un'allergia tipica giunta al Pronto soccorso del Parini in stato di choc poche ore dopo essere stata vaccinata: "E' stata presa in carico dai sanitari di pronto intervento e la situazione clinica è stata risolta senza necessità di degenza ospedaliera", precisa il dirigente medico.

Le altre segnalazioni, giunte peraltro da ambienti sanitari e delle Forze dell'ordine, indicano possibili episodi di trombosi dalle quali sarebbero stati colpiti tre residenti valdostani appena vaccinati e ora ricoverati in terapia intensiva: "Smentisco decisamente ricoveri in rianimazione di persone colpite da trombosi dopo la vaccinazione", taglia corto Montagnani.

Smentito anche dal coordinatore dell'emergenza un possibile via-vai di ambulanze dal Centro vaccinale al Palaindoor: "Un'ambulanza attrezzata staziona permanentemente al Centro vaccinale - spiega Montagnani - e forse il cambio turno dei mezzi può essere stato scambiato per un via-vai di veicoli. Che ci possano essere stati interventi non lo escludo, ma si tratta di percentuali accettabilissime se si pensa alle migliaia di persone che sono state vaccinate al Palaindoor".